Finished and AVAILABLE NOW:

„Tiefe Gründe”

2020

Aquarell/Acryl/Pigmenttinte auf Papier (übermalte Seekarte von 1966)

79cm × 109cm

#artwork #drawing #contemporarydrawing #artcollection #art #contemporaryart #peerkriesel #frtzn #seekarten #nautical #nauticalart #overpainting #norway #sea #northsea #nauticalchart @elloart