Rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) "A long way to go for LGBTI equality"

Le differenze tra i vari contesti nazionali in Europa continuano a essere rilevanti. In media, 6 persone su 10 dichiarano di evitare di tenere per mano in pubblico la persona che hanno scelto come partner; 2 su 5 hanno raccontato di aver subito molestie a causa della propria identità di genere o orientamento sessuale nell'anno precedente alla compilazione del questionario. Una persona su 5 dichiara di sentirsi discriminata sul lavoro, e una su 3 di sentirsi discriminata negli spazi pubblici di socializzazione, come bar e ristoranti. Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni scolastiche, uno studente LGBT su due ha riportato di sentirsi supportato da qualche compagno di classe o dagli insegnanti. Nell'ambito lavorativo, una persona LGBT su 3 ha dichiarato di fare difficoltà ad arrivare alla fine del mese. La comunità trans e intersex è la più esposta alla violenza.

Fonte: @larepubblica

Design: Tullio Macioce

#lgbtq #life #people #concept #creative #photography #visualart #design #art #poster #europe #maciocedesign